ПДРК «Грачонок» вошел в состав ВМФ России в Средиземноморье

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Противодиверсионный катер «Грачонок» вошел в состав Военно-морского флота России в Средиземноморье, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Черноморского флота Вячеслава Трухачева.
«Грачонок» оснащен крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами.
Катер обеспечит безопасность судов при стоянке на незащищенном рейде, а также пунктов базирования сил соединений российского флота.
В этом году занятия проекта будут идти ежедневно на десяти площадках города.
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