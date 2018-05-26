Ольга Бузова жестко опозорилась на музыкальной премии

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Фото: соцсети
(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Певица Ольга Бузова вновь стала причиной пересудов. Появившись на музыкальной премии RU.TV в странном наряде, Ольга заявила, что «прилетела с другой планеты, чтобы покорить эту».
Фрагмент видео Instagram`e посмотрело свыше 3 млн человек. Некоторые пришли в недоумение, другие были просто в ужасе.
Поклонники сравнили певицу с Жанной Агузаровой, другие назвали ее троллем, фриком и петухом: «Где-то мы это уже слышали. С этого все началось у солистки "Браво". Далековато занесла ее эта планета и ее крышу», «Тролль», – отметили подписчики.
«Мне одной кажется, что из когда-то обычной Ольга стала ФРИКОМ?», «Она красивая, но это ужас просто», «Какой ужас», «Такая смешная. И понты смешные», «Пафос с ушей уже льет, зажралась. Ни фига ты не звезда, стыдно, что такие люди существуют», «А где твоя грудь», «Ляхи толстоваты», – высказали свое мнение поклонники.
Стоит отметить, что наград Бузовой не досталось. Организаторы вручили ей утешительную премию «Ольга Бузова года», видимо, с намеком, что ей больше не на что рассчитывать.
Ранее Ольга Бузова разочаровала очередным «голым» снимком в душе.
Я прилетела с другой планеты, чтобы покорить эту 🌍 и напомнить, что миром правит любовь ❤️ L love 🦄@ru_tv
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