Новак назвал ожидаемую цену на нефть

Цена нефти марки Brent выросла почти на 20 процентов с начала года.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Глава Министерства энергетики Александр Новак в ходе Петербургского международного экономического форума назвал ожидаемую цену на нефть в текущем году. Об этом сообщает РБК.

«Я думаю, средние цены могут быть в районе 65 — 75 долларов, в таком диапазоне», — сказал министр.

Цена нефти марки Brent выросла почти на 20 процентов с начала года. В мае ее стоимость впервые с ноября 2014 года превысила 80 долларов за баррель.