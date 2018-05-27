Новак назвал ожидаемую цену на нефть

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Глава Министерства энергетики Александр Новак в ходе Петербургского международного экономического форума назвал ожидаемую цену на нефть в текущем году. Об этом сообщает РБК.
«Я думаю, средние цены могут быть в районе 65 — 75 долларов, в таком диапазоне», — сказал министр.
Цена нефти марки Brent выросла почти на 20 процентов с начала года. В мае ее стоимость впервые с ноября 2014 года превысила 80 долларов за баррель.
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