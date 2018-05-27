Синоптики предупредили о грозе в Татарстане

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Татарстане вечером и ночью с воскресенья на понедельник, 28 мая, ожидается гроза и сильный ветер, предупреждает Гидрометцентр РТ.
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