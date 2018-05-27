Три штата в США ввели чрезвычайное положение в ожидании урагана «Альберто»

Ураган может привести к ливням, серьезным затоплениям и торнадо.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Власти американских штатов Алабама, Миссисипи и Флорида объявили в субботу, 26 мая, чрезвычайное положение из-за приближающегося субтропического урагана «Альберто». Об этом сообщает РИА Новости.

Ураган может привести к ливням и серьезным затоплениям, написал на своей странице в социальной сети Twitter губернатор Флориды Рик Скотт. В некоторых районах Алабамы при этом ожидаются торнадо, написала глава штата Кэй Айви.

В настоящее время центр урагана находится в районе Кубы. Побережья США «Альберто» достигнет к вечеру воскресенья, потеряв часть силы.