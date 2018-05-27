Три штата в США ввели чрезвычайное положение в ожидании урагана «Альберто»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Власти американских штатов Алабама, Миссисипи и Флорида объявили в субботу, 26 мая, чрезвычайное положение из-за приближающегося субтропического урагана «Альберто». Об этом сообщает РИА Новости.
Ураган может привести к ливням и серьезным затоплениям, написал на своей странице в социальной сети Twitter губернатор Флориды Рик Скотт. В некоторых районах Алабамы при этом ожидаются торнадо, написала глава штата Кэй Айви.
В настоящее время центр урагана находится в районе Кубы. Побережья США «Альберто» достигнет к вечеру воскресенья, потеряв часть силы.
Следующая новость
В этом году занятия проекта будут идти ежедневно на десяти площадках города.
Возле гаражей по улице Гоголя загорелись автобус, «ГАЗель» и легковой автомобиль.
В ДТП пострадали 30-летние водитель и пассажир легковушки.
27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью
26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре