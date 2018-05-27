В парках Казани стартовал «Зеленый фитнес» с бесплатными ежедневными тренировками

В этом году занятия проекта будут идти ежедневно на десяти площадках города.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Казани стартовал спортивный проект «Зеленый Фитнес».

С завтрашнего дня в столице Татарстана начинаются ежедневные бесплатные спортивные занятия на десяти площадках города. Жителям и гостям в этом году предоставлен широкий выбор спортивных нагрузок — от йоги и танцев до кроссфита и прочих силовых направлений. По воскресеньям в парках Казани все лето будут проходить крупные фитнес-фестивали.

«Мы запускаем ежедневные тренировки по 15 спортивным направлениям. Мы даже разработали своё приложение, которое скоро запускаем. Там будет все: расписания тренировок, регистрация, получение баллов за посещения, все будет очень удобно и в одном месте. Проводить тренировки будут профессиональные тренеры из столичных спортивных клубов», — рассказал PR-директор социального спортивного движения «Зеленый Фитнес» Егор Рафиков.

Открыла праздничный фестиваль сегодня в парке им. Горького певица лейбла Black Star Клава Кока. Параллельно с концертом артистки на лужайке в парке работают ярмарка «Добрая Казань» и благотворительный маркет «Ярдэм базар». Жители и гости города могут сегодня купить сувениры, поделки, украшения, сладости и многое другое у 50 дизайнеров, ремесленников и рестораторов.

Также сегодня казанцев ждут мастер-классы по правильному питанию и по ораторскому искусству.