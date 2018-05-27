Уже в грядущий понедельник аэроклуб намерен поднять в небо самолет с парашютистами.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Аэроклуб «Мензелинск» возобновляет полеты, приостановленные после гибели двух парашютистов, сообщили «Челнинские известия».

Уже в понедельник аэроклуб намерен поднять в небо самолет с парашютистами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что семь спортсменов выполняли «свободное падение» с высоты в четыре тысячи метров до тысячи шестисот метров. После выполнения упражнения они стали раскрывать парашюты. В этот момент один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго. В результате удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте. Первый парашютист скончался в карете «скорой помощи», второй – в реанимации местной больницы. 47-летний руководитель ООО «АвтоДвигатель» Олег Щелканов в этот день совершал свой 631-й прыжок.

По данным издания, комиссия мензелинского ДОСААФ по итогам проверки аэроклуба вынесла решение, что в случившемся виноваты сами парашютисты.

«Готовились они заранее, много раз тренировались на земле, но, выполняя в небе сложный элемент – воздушный фристайл, совершили ошибку. По результатам комиссии все произошло из-за их неосмотрительности: произвели раскрытие парашютов, не осмотревшись, что и привело к столкновению. Еще раз подчеркну: парашютный спорт – экстремальный, отличается высокими рисками. Погибли очень опытные спортсмены,¸ которые у нас занимались давно и уже сами были инструкторами», – отметил начальник Мензелинского филиала АНО Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов.