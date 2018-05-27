В ЛНР заявили о задержании двух украинских военных

Военнослужащие были задержаны в так называемой серой зоне.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) задержала двух украинских военнослужащих в «серой зоне», сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны ЛНР Андрея Марочко.

«Так, сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооружённых бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими Народной милиции ЛНР», — сказал Марочко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков по захвату Горловки.