В ЛНР заявили о задержании двух украинских военных

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) задержала двух украинских военнослужащих в «серой зоне», сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны ЛНР Андрея Марочко.
«Так, сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооружённых бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими Народной милиции ЛНР», — сказал Марочко.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков по захвату Горловки.
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