Главное
Аэроклуб «Мензелинск» возобновляет полеты, приостановленные после гибели двух парашютистов

Татар-информ

27 мая 2018, 13:36

Политика

СМИ: Великобритания может остаться в Евросоюзе

Рекомендуем


Лондон выделил 829 тыс. фунтов стерлингов на выборы в Европарламент.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Великобритания может тайно остаться в Евросоюзе, пишут «Известия» со ссылкой на The Telegraph.

Лондон выделил 829 тыс. фунтов стерлингов (более 1,1 млн долларов) на выборы в Европарламент, которые состоятся в конце мая следующего года.

Как отметили в избирательной комиссии, средства были выделены на случай, если выборы состоятся на территории Великобритании. Там добавили, что тем не менее это маловероятно.

Соединенное королевство покинет Евросоюз 29 марта следующего года. Переходный период продлится до 31 декабря 2020 года.

Следующая новость

В Казани появится представительство молдавской Гагаузии
Новости дня
14:18
Синоптики предупредили о грозе в Татарстане
14:04
В ЛНР заявили о задержании двух украинских военных
13:50
В парках Казани стартовал «Зеленый фитнес» с бесплатными ежедневными тренировками

В этом году занятия проекта будут идти ежедневно на десяти площадках города.

13:41
Аэроклуб «Мензелинск» возобновляет полеты, приостановленные после гибели двух парашютистов
13:36
СМИ: Великобритания может остаться в Евросоюзе
13:22
В Совфеде прокомментировали заявление Киева об «уничтожении России»
13:08
В России повысили компенсации за задержки международных авиарейсов
12:52
В Сирии погибли четверо российских военных
12:38
Росатом построит в Иордании реактор малой мощности
12:25
Появились подробности пожара в Зеленодольске, в котором сгорели несколько авто

Возле гаражей по улице Гоголя загорелись автобус, «ГАЗель» и легковой автомобиль.

12:24
Канатоходец прошел по тросу через разведенный мост в Петербурге
12:10
Два российских военных советника погибли в Сирии
11:44
Украина обвинила Россию в разработке химоружия для «гибридной войны»
11:30
Зоран Лукич: Мы знали, что хотели
11:16
Димитрис Прифтис: Мы приняли много неправильных решений
11:15
В Мамадышском районе в кювет перевернулась «Гранта» из Башкирии

В ДТП пострадали 30-летние водитель и пассажир легковушки.

11:02
Посол РФ в Австралии назвал «грязной провокацией» обвинения России в крушении малазийского Boeing
11:01
В Казани спасатели помогли провалившемуся в люк мужчине
10:48
На Украине назвали способ «уничтожить» Россию
10:35
В Альметьевске спасатели достали из колодца корову

Происшествие случилось напротив дома №44 по Молодежной улице в селе Калейкино.

10:34
Прямая линия с Путиным пройдет 7 июня
10:20
Мохамед Салах восстановится к ЧМ-2018
10:17
Аэробус совершил вынужденную посадку в Казани из-за потерявшего сознание пассажира

Аэробус 321 авиакомпании «Северный ветер» следовал из Чебоксар в Анталию.

10:06
Сноуден рассказал о любви Трампа к Путину
09:21
В Пестрецах пройдет III яичный фестиваль «Скорлупино»
События

27 маяВрач из телевизора: 10 советов татарстанским родителям от доктора Комаровского

27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью

26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре

26 мая10 кораблей для ПФО и помощь в создании операторов перевозки: Судостроительная корпорация планирует «оживить» пассажирское судоходство за 2 млрд рублей

26 маяПоследние с Назарбаева: семья с ребенком-инвалидом против исполкома Казани

25 маяВладимир Алекно: «В новом сезоне самой сложной задачей будет мотивация игроков»

25 маяВыковать подкову, сделать фото в доспехах и прокатиться на гольф-карах: чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани

События недели

«Я призываю Вас поддержать Обращение за сохранение изучения родных языков народов РФ в школах»

События недели

Сборная России по хоккею: олимпийское похмелье

Пресс-центр

Пресс-конференция о мероприятиях Национального музея РТ и Музея ИЗО РТ в период ЧМ-2018

Интервью

Чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани

Видеосюжеты

В Госсовете Татарстана были организованы мероприятия акции АО «Татмедиа» #ПодариПодписку

ФОТО

Премьера спектакля "Том Сойер" в театре Качалова

ФОТО

Шолоховская весна-2018 (Станица Вёшенская)

ФОТО

«Город АРТ-подготовка»: эскиз спектакля «Дом» (истории Мергасовского дома)