СМИ: Великобритания может остаться в Евросоюзе

Лондон выделил 829 тыс. фунтов стерлингов на выборы в Европарламент.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Великобритания может тайно остаться в Евросоюзе, пишут «Известия» со ссылкой на The Telegraph.

Лондон выделил 829 тыс. фунтов стерлингов (более 1,1 млн долларов) на выборы в Европарламент, которые состоятся в конце мая следующего года.

Как отметили в избирательной комиссии, средства были выделены на случай, если выборы состоятся на территории Великобритании. Там добавили, что тем не менее это маловероятно.

Соединенное королевство покинет Евросоюз 29 марта следующего года. Переходный период продлится до 31 декабря 2020 года.