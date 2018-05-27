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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). При обстреле боевиков в Сирии погибли четверо российских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Сирии погибли два военных советника, еще пятеро военнослужащих были ранены. Раненые были доставлены в госпиталь, двоих из них спасти не удалось.
Несколько групп террористов атаковали артиллерийскую батарею сирийских войск в провинции Дейр-эз-Зор, сказали в ведомстве. Бой длился около часа, были уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей с вооружением. Все российские военнослужащие, участвовавшие в бою, представлены к государственным наградам.
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