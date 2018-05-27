В России повысили компенсации за задержки международных авиарейсов

Максимальная ответственность авиакомпаний за задержку рейса составит 360 тыс. рублей.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Поправки в Воздушный кодекс России, которые позволят пассажирам получать повышенную компенсацию за потерю багажа и задержку международных авиарейсов, вступили в силу сегодня, 27 мая. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Максимальная ответственность авиакомпаний за задержку рейса составит 360 тыс. рублей. Ранее она была установлена в размере до 25 рублей за час задержки.

Компенсация за утерянный багаж может составить до 90 тыс. рублей

Пассажир также теперь может подать иск к авиакомпании не только по месту ее регистрации, но и по месту своего жительства.

Изменения в Воздушном кодексе РФ приняты в связи с тем, что РФ присоединилась к Монреальской конвенции, участниками которой являются около 130 государств.