В России повысили компенсации за задержки международных авиарейсов

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Поправки в Воздушный кодекс России, которые позволят пассажирам получать повышенную компенсацию за потерю багажа и задержку международных авиарейсов, вступили в силу сегодня, 27 мая. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Максимальная ответственность авиакомпаний за задержку рейса составит 360 тыс. рублей. Ранее она была установлена в размере до 25 рублей за час задержки.
Компенсация за утерянный багаж может составить до 90 тыс. рублей
Пассажир также теперь может подать иск к авиакомпании не только по месту ее регистрации, но и по месту своего жительства.
Изменения в Воздушном кодексе РФ приняты в связи с тем, что РФ присоединилась к Монреальской конвенции, участниками которой являются около 130 государств.
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