Два российских военных советника погибли в Сирии

Пять российских военных получили ранения.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Два российских военных советника погибли в ходе атаки боевиков на позиции армии Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны России.

«Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», — сказали в Минобороны.