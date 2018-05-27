Два российских военных советника погибли в Сирии

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Два российских военных советника погибли в ходе атаки боевиков на позиции армии Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны России.
«Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», — сказали в Минобороны.
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