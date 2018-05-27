Росатом построит в Иордании реактор малой мощности

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Иордания и корпорация «Росатом» могут построить реактор малой мощности вместо большой АЭС стоимостью 10 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Jordan Times.
Иордания разорвала сделку по строительству АЭС в связи с его высокой стоимостью.
Соглашение по строительству реактора малой мощности с компанией Rusatom Overseas подписано 26 мая. Как отметил председатель комиссии по атомной энергии Халеда Тукана, Иордания намерена совершенствовать многолетнее сотрудничество с Росатомом.
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