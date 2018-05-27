Канатоходец прошел по тросу через разведенный мост в Петербурге

Расул Абакаров прошел по тросу над Невой за две с небольшим минуты.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге канатоходец из Дагестана Расул Абакаров прошел по тросу, натянутому между разведенными пролетами Дворцового моста, сообщает ТАСС.

Абакаров прошел по тросу над Невой за две с небольшим минуты. Посмотреть на представление собрались десятки тысяч петербуржцев.

Представление состоялось в рамках приуроченных к 315-й годовщине со дня основания города.