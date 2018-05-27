В Совфеде прокомментировали заявление Киева об «уничтожении России»

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Татар-информ

27 мая 2018, 13:22

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Сергей Цеков обратил внимание на то, что Россия успешно справляется с санкциями и перестраивает свою экономику.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление замглавы украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки. Об этом сообщает RT.

По словам Туки, санкции могут «уничтожить Россию» так же, как СССР.

«Основанная причина развала СССР — не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидирована на фоне всех нападок на нас», — отметил Цеков.

Он обратил внимание на то, что Россия успешно справляется с санкциями и перестраивает свою экономику.

«Санкции создают проблемы России, но при этом не меньшие проблемы создают тем же странам ЕС и, в частности, Украине. Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени», — подчеркнул парламентарий, добавив, что потери Украины значительно больше российских.

По мнению Цекова, Тука делает подобные заявления в преддверии президентских выборов на Украине.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Украине назвали способ «уничтожить» Россию.

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