В Совфеде прокомментировали заявление Киева об «уничтожении России»

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление замглавы украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки. Об этом сообщает RT.
По словам Туки, санкции могут «уничтожить Россию» так же, как СССР.
«Основанная причина развала СССР — не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидирована на фоне всех нападок на нас», — отметил Цеков.
Он обратил внимание на то, что Россия успешно справляется с санкциями и перестраивает свою экономику.
«Санкции создают проблемы России, но при этом не меньшие проблемы создают тем же странам ЕС и, в частности, Украине. Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени», — подчеркнул парламентарий, добавив, что потери Украины значительно больше российских.
По мнению Цекова, Тука делает подобные заявления в преддверии президентских выборов на Украине.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Украине назвали способ «уничтожить» Россию.
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