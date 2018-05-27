Зоран Лукич: Мы знали, что хотели

Наставник «Нижнего Новгорода» обратил внимание на более уверенную игру своей команды во второй половине.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу над УНИКСом во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ (77:74), подчеркнув, что «НН» стал второй командой в лиге после ЦСКА, которая обыграла казанцев в нынешнем чемпионате.

«После первого проигранного матча в Казани мы чувствовали двойную ответственность перед своими болельщиками, — передает слова Лукича официальный сайт лиги. — Начало, может быть, получилось и неплохим, но когда мы начали делать замены, произошел серьезный спад. В большом перерыве я сказал буквально одну фразу: „Если наши разыгрывающие будут так играть, нам нечего делать на площадке“. Это была моя самая короткая речь в раздевалке».

Наставник «Нижнего Новгорода» обратил внимание на более уверенную игру своей команды во второй половине.

«Вы видели, что в первой половине у нас было 13 потерь, а во второй — 3-4. То есть взяли контроль игры в свои руки и знали, что хотели. Мы сегодня обыграли команду, которая потерпела поражение в регулярном чемпионате только два раза, и оба — от ЦСКА. Думаю, это неплохая победа, которая означает только то, что серия не закончится в Нижнем Новгороде», — резюмировал Лукич.