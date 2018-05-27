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Фото: ГУ МЧС по РТ
(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Мамадышском районе в кювет перевернулась «Гранта» из Башкирии, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Авария произошла вчера вечером на 956-м километре трассы Москва – Уфа. 30-летний водитель «Лады Гранта» потерял управление, вылетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии травмы получил водитель и его 30-летний пассажир.
Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №5 отключили аккумулятор машины и помогли медикам в оказании первой помощи пострадавшим.
Возле гаражей по улице Гоголя загорелись автобус, «ГАЗель» и легковой автомобиль.
В ДТП пострадали 30-летние водитель и пассажир легковушки.
Происшествие случилось напротив дома №44 по Молодежной улице в селе Калейкино.
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