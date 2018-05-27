Димитрис Прифтис: Мы приняли много неправильных решений

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода».

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (74:77) во втором четвертьфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ, отметив агрессивную игру нижегородцев.

«Мы знали, что в Нижнем Новгороде нас ждет очень тяжелая игра, — передает слова Прифтиса официальный сайт лиги. — В этом сезоне итог наших матчей друг против друга решали буквально несколько очков, за исключением разве что последней игры в Казани, но и она далась нам непросто. Поздравляю „Нижний Новгород“, они сегодня играли с хорошей энергией. Мы же, наоборот, приняли много неправильных решений и выбились из привычного ритма в нападении. Были очень статичны, плохо двигали мяч и не смогли продемонстрировать ту же агрессию, что и „Нижний Новгород“. Сейчас нам предстоит настроиться на третью игру, в первую очередь, ментально».