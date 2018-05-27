Посол РФ в Австралии назвал «грязной провокацией» обвинения России в крушении малазийского Boeing

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Расследование катастрофы малазийского Boeing и последующее обвинение в ней России является «грязной провокацией». Об этом заявил посол РФ в Австралии Григорий Логвинов, сообщается на сайте дипмиссии.
В сообщении посла отмечается, что Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и министр иностранных дел Джули Бишоп поддержали обвинение РФ. «И более того, потребовали, чтобы Россия явилась на „покаяние“ и согласовала „сумму компенсации“ жертвам катастрофы рейса MH17», — отметил Логвинов.
Объединенная следственная группа вела расследование исключительно на информации из социальных сетей и «неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками». Кроме того, ОСГ игнорирует опровергающие свои выводу информацию.
Обвинение России в авиакатастрофе — продолжение обвинений в отравлении Скрипалей и химатаках в Сирии, подчеркнул Посол.
Тем не менее Россия готова оказывать содействие в расследовании крушения самолета для установления истины.
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