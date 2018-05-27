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В Казани спасатели помогли провалившемуся в люк мужчине

Татар-информ

27 мая 2018, 11:01

Происшествия

В Казани спасатели помогли провалившемуся в люк мужчине

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Инцидент произошел в садовом товариществе «Лагерная».

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Казани спасатели помогли провалившемуся в люк мужчине, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел вчера утром в садовом товариществе «Лагерная». 32-летний мужчина пролетел около шести метров вниз.

На месте огнеборцы достали пострадавшего и передали его врачам.

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