На Украине назвали способ «уничтожить» Россию

Рекомендуем
(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что Россию можно «уничтожить» при помощи санкционного давления, пишут «Известия».
«Наикрупнейшая империя в мире (СССР — прим. Т-и) была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом», — сказал замминистра. Позднее он уточнил, что падению Советского союза поспособствовал и «ряд других факторов».
По мнению Туки, «разрушение экономики России» поможет урегулировать внутриукраинский конфликт на Донбассе.
Следующая новость
Происшествие случилось напротив дома №44 по Молодежной улице в селе Калейкино.
Аэробус 321 авиакомпании «Северный ветер» следовал из Чебоксар в Анталию.
Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.
Президент Татарстана и глава компании Stadler посетили особую экономическую зону «Алабуга».
27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью
26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре
26 мая10 кораблей для ПФО и помощь в создании операторов перевозки: Судостроительная корпорация планирует «оживить» пассажирское судоходство за 2 млрд рублей