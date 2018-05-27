Прямая линия с Путиным пройдет 7 июня

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным пройдет 7 июня в 12.00. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«7 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов „Первый“, „Россия 1“, „Россия 24“, ОТР, радиостанций „Маяк“, „Вести FM“ и „Радио России“ выйдет ежегодная специальная программа „Прямая линия с Владимиром Путиным“», — говорится в сообщении пресс-службы.
Путин ответит на интересующие россиян вопросы, которые будут приниматься с 8.00 текущего дня, 27 мая, до конца прямой линии 7 июня.
Свой вопрос можно задать по телефону, смс-сообщением или оставить его на сайте программы. Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением, а также социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Подключиться к студии в режиме прямой видеосвязи смогут пользователи приложений «ОК Live» и «Москва — Путину».
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