Фото: ГУ МЧС по РТ
(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Альметьевске спасатели достали из колодца корову, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Животное провалилось в колодец накануне вечером напротив дома №44 по Молодежной улице в селе Калейкино.
Прибывшие на место спасатели при помощи трактора, транспортировочных лент и местных жителей вытащили корову на поверхность.
Происшествие случилось напротив дома №44 по Молодежной улице в селе Калейкино.
Аэробус 321 авиакомпании «Северный ветер» следовал из Чебоксар в Анталию.
Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.
Президент Татарстана и глава компании Stadler посетили особую экономическую зону «Алабуга».
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