Мохамед Салах восстановится к ЧМ-2018

Министр спорта Египта отметил, что тяжелый период Салаху помогут преодолеть «вера, решительность и патриотизм».

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Форвард сборной Египта и ФК «Ливерпуль» Мохамед Салах будет две недели восстанавливаться после травмы плеча и сможет выступить на чемпионате мира по футболу в России. Об этом заявил глава Минспорта Египта Халед Абд Эль-Азиз, сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу министра в социальной сети Facebook.

В ходе финального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Реал» Салах получил повреждение плечевого сустава во время единоборства с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Форварда «Ливерпуля» заменили на 31-й минуте противостояния, матч завершился со счетом 1:3 в пользу мадридского клуба.

«Медицинский штаб сборной в постоянном контакте с врачами "Ливерпуля", которые сделали рентген и отправили снимки для согласования диагностики и лечения. Было решено, что Салах пройдет реабилитацию и лечение в английской команде, а затем присоединится к национальной сборной в Италии», –написал Эль-Азиз.

Министр отметил, что тяжелый период Салаху помогут преодолеть «вера, решительность и патриотизм».

Сборная Египта – соперник российской сборной в групповом этапе мундиаля.