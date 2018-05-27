(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Аэробус экстренно сел в Казани из-за потерявшего сознание пассажира, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Инцидент произошел сегодня утром в 04.58. Аэробус 321 авиакомпании «Северный ветер» следовал из Чебоксар в Анталию. В какой-то момент 62-летняя женщина на борту воздушного судна потеряла сознание, капитан принял решение посадить самолет в аэропорту «Казань».
После осмотра медики госпитализировали пассажирку Аэробуса в Республиканскую клиническую больницу Министерства здравоохранения РТ. Рейс продолжил движение по маршруту через полтора часа после посадки.
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Происшествие случилось напротив дома №44 по Молодежной улице в селе Калейкино.
Аэробус 321 авиакомпании «Северный ветер» следовал из Чебоксар в Анталию.
Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.
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