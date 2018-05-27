Аэробус 321 авиакомпании «Северный ветер» следовал из Чебоксар в Анталию.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Аэробус экстренно сел в Казани из-за потерявшего сознание пассажира, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел сегодня утром в 04.58. Аэробус 321 авиакомпании «Северный ветер» следовал из Чебоксар в Анталию. В какой-то момент 62-летняя женщина на борту воздушного судна потеряла сознание, капитан принял решение посадить самолет в аэропорту «Казань».

После осмотра медики госпитализировали пассажирку Аэробуса в Республиканскую клиническую больницу Министерства здравоохранения РТ. Рейс продолжил движение по маршруту через полтора часа после посадки.