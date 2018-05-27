Сноуден рассказал о любви Трампа к Путину

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп больше всех любит Президента России Владимира Путина. Об этом заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, сообщает RT со ссылкой на The Huffington Post.
«В мире не найти человека, которого Трамп любит больше, чем Президента России... Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа», — сказал Сноуден.
Кроме того, он выразил сомнение в том, что Трампа «завербовали» российские спецслужбы, поскольку тот вряд ли может стать успешным шпионом РФ.
Однако Сноуден также не исключил возможности того, что американский лидер хотел сотрудничать с Москвой для достижения своих целей.
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