Главное
В Казани спасатели помогли провалившемуся в люк мужчине

Татар-информ

27 мая 2018, 10:06

Политика

Сноуден рассказал о любви Трампа к Путину

Рекомендуем


Бывший сотрудник АНБ США усомнился в том, что американского лидера «завербовали» российские спецслужбы.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп больше всех любит Президента России Владимира Путина. Об этом заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, сообщает RT со ссылкой на The Huffington Post.

«В мире не найти человека, которого Трамп любит больше, чем Президента России... Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа», — сказал Сноуден.

Кроме того, он выразил сомнение в том, что Трампа «завербовали» российские спецслужбы, поскольку тот вряд ли может стать успешным шпионом РФ.

Однако Сноуден также не исключил возможности того, что американский лидер хотел сотрудничать с Москвой для достижения своих целей.

Следующая новость

В Казани появится представительство молдавской Гагаузии
Новости дня
11:02
Посол РФ в Австралии назвал «грязной провокацией» обвинения России в крушении малазийского Boeing
11:01
В Казани спасатели помогли провалившемуся в люк мужчине
10:48
На Украине назвали способ «уничтожить» Россию
10:35
В Альметьевске спасатели достали из колодца корову

Происшествие случилось напротив дома №44 по Молодежной улице в селе Калейкино.

10:34
Прямая линия с Путиным пройдет 7 июня
10:20
Мохамед Салах восстановится к ЧМ-2018
10:17
Аэробус экстренно сел в Казани из-за потерявшего сознание пассажира

Аэробус 321 авиакомпании «Северный ветер» следовал из Чебоксар в Анталию.

10:06
Сноуден рассказал о любви Трампа к Путину
09:21
В Пестрецах пройдет III яичный фестиваль «Скорлупино»
08:17
Жюри определило претендентов на «Золотого Букера»
07:41
Недвижимость в Татарстане приобрели более 1,3 тысячи жителей других регионов России
06:32
В Нижних Челнах Нурлатского района отпраздновали День села
05:31
В Татарстане выявлено свыше 17 тысяч бесхозных земельных участков
04:27
Открыто прямое авиасообщение между Нижнекамском и турецким Мармарисом
03:12
Во Франции в протестах против политики Макрона приняли участие 250 тысяч человек
02:10
«Газпром» договорился о продлении «Турецкого потока» до Евросоюза
01:48
Умер побывавший на Луне четвертым астронавт Алан Бин
01:02
Песков поведал о страшных снах с участием сурового Путина
00:53
ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения «Хамас» в секторе Газа
00:12
Премьер-министр Грузии выразил надежду на скорое вступление страны в НАТО
26.05 23:56
Мадридский «Реал» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
26.05 23:43
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет «Бекас»
26.05 23:10
В Набережных Челнах водитель «Форда» протаранил три машины и перевернулся сам

Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.

26.05 22:52
Жители Ирландии поддержали легализацию абортов
26.05 22:40
Швейцарская компания Stadler может локализовать производство в ОЭЗ «Алабуга»

Президент Татарстана и глава компании Stadler посетили особую экономическую зону «Алабуга».

События

27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью

26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре

26 мая10 кораблей для ПФО и помощь в создании операторов перевозки: Судостроительная корпорация планирует «оживить» пассажирское судоходство за 2 млрд рублей

26 маяПоследние с Назарбаева: семья с ребенком-инвалидом против исполкома Казани

25 маяВладимир Алекно: «В новом сезоне самой сложной задачей будет мотивация игроков»

25 маяВыковать подкову, сделать фото в доспехах и прокатиться на гольф-карах: чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани

25 маяПраздник хоккея с голливудской концовкой

События недели

«Я призываю Вас поддержать Обращение за сохранение изучения родных языков народов РФ в школах»

События недели

Сборная России по хоккею: олимпийское похмелье

Пресс-центр

Пресс-конференция о мероприятиях Национального музея РТ и Музея ИЗО РТ в период ЧМ-2018

Интервью

Чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани

Видеосюжеты

В Госсовете Татарстана были организованы мероприятия акции АО «Татмедиа» #ПодариПодписку

ФОТО

Премьера спектакля "Том Сойер" в театре Качалова

ФОТО

Шолоховская весна-2018 (Станица Вёшенская)

ФОТО

«Город АРТ-подготовка»: эскиз спектакля «Дом» (истории Мергасовского дома)