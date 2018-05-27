Жюри определило претендентов на «Золотого Букера»

Из 51 романа, награжденного Букером с 1968 года, было отобрано по одному произведению за десятилетие.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Специальное жюри литературной Букеровской премии определило пятерых претендентов на «Золотого Букера», которого получит лучшая книга, когда-либо удостоенная этой премии. Об этом сообщает Associated Press.

Из 51 романа, награжденного Букером с 1968 года, было отобрано по одному произведению за десятилетие. Выбрали их члены жюри – писатели Роберт Маккрам и Камилла Шамси, поэты Лемн Сиссей и Холли Макниш и радиоведущий Саймон Майо.

Это награжденный в 1971-м роман уроженца Тринидада, Нобелевского лауреата 2001 года Видиадхара Найпола «В подвешенном состоянии», на примере трех не связанных друг с другом историй рассказывающий о цене свободы, и отмеченный в 1987-м «Лунный тигр» британки Пенелопы Лайвли, что повествует об умирающей в больнице женщине, которая вспоминает о своей пришедшейся на военные годы любви.

Также на «Золотой Букер» претендуют удостоенный премии в 1992-м «Английский пациент» живущего в Канаде уроженца Шри-Ланки Майкла Онджанте, обожженный до неузнаваемости главные герой которого пытается вспомнить свое прошлое, и награжденный в 2009-м роман британки Хилари Мэнтел «Волчий зал», рассказывающий о Томасе Кромвеле (второй ее роман об этом историческом деятеле, «Внесите тела», также стал лауреатом Букера, но уже в 2012-м).

Пятым фигурантом списка стал пока что последний из отмеченных премией романов – «Линкольн в бардо» американца Джорджа Сондерса, рассказывающий об одном дне 1862 года, когда умер сын Президента США Авраама Линкольна Уильям.

Обладатель «Золотого Букера» будет определен народным голосованием, исход которого будет обнародован 8 июля.