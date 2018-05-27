Умер побывавший на Луне четвертым астронавт Алан Бин

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). На 87-м году жизни скончался бывший четвертым человеком, побывавшим на Луне, астронавт Алан Бин. Об этом сообщает пресс-служба американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Из заявления семьи астронавта следует, что он умер в окружении родных в больнице в Хьюстоне спустя две недели после того, как внезапно заболел во время поездки в Индиану.
До поступления в отряд астронавтов в 1963 году Алан Бин был летчиком-истребителем ВМС США.
Бин входил в состав миссии Apollo 12, которая второй побывала на поверхности Луны в 1969 году. В общей сложности экипаж провел на поверхности спутника Земли 31 час и 31 минуту, дважды выходя из модуля.
В 1973-м астронавт стал командиром второй миссии, направленной на космическую станцию Skylab. Всего он провел в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут.
В 1981 году Бин ушел из NASA и посвятил себя живописи. Темой созданных им произведений был космос.
We will remember Alan Bean fondly as the great explorer who reached out to embrace the universe, says our administrator @JimBridenstine. More: https://t.co/xl9NUzVfOC. pic.twitter.com/Uhj5ZykpjS— NASA (@NASA) May 26, 2018
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