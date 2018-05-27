ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения «Хамас» в секторе Газа

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения «Хамас» в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Twitter’е.
Атака стала ответом на проникновение боевиков «Хамаса» на израильскую территорию, где они попытались повредить инфраструктуру безопасности.
Также удары были вызваны продолжающимися попытками нанести вред объектам инфраструктуры безопасности в ходе беспорядков у границы.
Кроме того, израильская сторона возложила на «Хамас» ответственность за все исходящие из сектора Газа угрозы и напомнила о последствиях действий движения, направленных против нее.
A short while ago, IAF fighter jets struck military targets in a Hamas compound in the southern Gaza Strip— IDF (@IDFSpokesperson) May 26, 2018
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Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.
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