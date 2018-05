ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения «Хамас» в секторе Газа

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения «Хамас» в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Twitter’е.

Атака стала ответом на проникновение боевиков «Хамаса» на израильскую территорию, где они попытались повредить инфраструктуру безопасности.

Также удары были вызваны продолжающимися попытками нанести вред объектам инфраструктуры безопасности в ходе беспорядков у границы.

Кроме того, израильская сторона возложила на «Хамас» ответственность за все исходящие из сектора Газа угрозы и напомнила о последствиях действий движения, направленных против нее.

A short while ago, IAF fighter jets struck military targets in a Hamas compound in the southern Gaza Strip