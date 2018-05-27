Во Франции в протестах против политики Макрона приняли участие 250 тысяч человек

Демонстрации прошли в Париже, Марселе, Гренобле, Лионе и ряде других городов.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Во Франции в протестах против политики Президента страны Эмманюэля Макрона приняли участие около 250 тыс. человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал BFM TV, который ссылается на данные профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

В Париже, согласно информации профсоюза, акция протеста под названием «Народный подъем» собрала около 80 тыс. участников. При этом полиция начитала 21 тыс. митингующих.

Также демонстрации состоялись в Марселе, Гренобле, Лионе и ряде других городов Франции.