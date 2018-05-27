«Газпром» договорился о продлении «Турецкого потока» до Евросоюза

Возводить сухопутный участок трубопровода будет проектная компания, которую создадут на паритетной основе.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Российское ПАО «Газпром» и Правительство Турции договорились о строительстве сухопутного участка второй нитки трубопровода «Турецкий поток» для поставок газа в Европейский Союз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Подписанный протокол позволит начать подготовку к строительству газопровода длиной 180 км. Возводить его будет проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A. S., которую создадут на паритетной основе.

Ранее «Газпром» заявил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока».