«Газпром» договорился о продлении «Турецкого потока» до Евросоюза

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Российское ПАО «Газпром» и Правительство Турции договорились о строительстве сухопутного участка второй нитки трубопровода «Турецкий поток» для поставок газа в Европейский Союз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Подписанный протокол позволит начать подготовку к строительству газопровода длиной 180 км. Возводить его будет проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A. S., которую создадут на паритетной основе.
Ранее «Газпром» заявил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока».
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