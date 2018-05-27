Песков поведал о страшных снах с участием сурового Путина

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина рассказал о своих страшных снах с участием главы государства. Он сделал это в передаче «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на телеканале НТВ.
На вопрос о том, насколько часто снится Президент, представитель Кремля ответил, что тот снится всегда «очень строгим». «Это, знаешь, белая горячка: а что ты забыл сделать? А-а-а!» – поделился Песков.
И добавил, что после такого он просыпается «мокрым» и думает: «Господи!» Подробнее о своих сновидениях пресс-секретарь Президента рассказывать не стал.
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