Премьер-министр Грузии выразил надежду на скорое вступление страны в НАТО

По словам Квирикашвили, Грузия может войти в Североатлантический альянс уже в 2021 году.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Грузия может вступить в Североатлантический альянс уже в 2021 году, когда исполнится сто лет с момента захвата страны советскими войсками.

Надежду на такое развитие событий выразил Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на конференции «Сотрудничество в интересах благосостояния – Стратегия следующего тысячелетия», передает Первый канал Грузинского общественного вещания.

При этом он отметил, что грузинская сторона рассчитывает, что международное сообщество найдет силы для реализации соответствующего сценария.