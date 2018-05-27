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Татар-информ

27 мая 2018, 00:12

Политика

Премьер-министр Грузии выразил надежду на скорое вступление страны в НАТО

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По словам Квирикашвили, Грузия может войти в Североатлантический альянс уже в 2021 году.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Грузия может вступить в Североатлантический альянс уже в 2021 году, когда исполнится сто лет с момента захвата страны советскими войсками.

Надежду на такое развитие событий выразил Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на конференции «Сотрудничество в интересах благосостояния – Стратегия следующего тысячелетия», передает Первый канал Грузинского общественного вещания.

При этом он отметил, что грузинская сторона рассчитывает, что международное сообщество найдет силы для реализации соответствующего сценария.

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