В Нижних Челнах Нурлатского района отпраздновали День села

На празднике присутствовали местные активисты, выпускники школы, долгожители, многодетные семьи.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Нижних Челнах Нурлатского района Татарстана отметили День села, пишет местная газета «Дружба».

По сложившейся традиции праздник каждый год проводят определенные семьи. В этом году эстафета перешла к семье Герасимовых. На мероприятие собрались жители деревни, а также гости из Магнитогорска, Набережных Челнов и Димитровграда.

На празднике присутствовали местные активисты, выпускники школы, долгожители, многодетные семьи. Состоялся концерт, на котором все вместе пели песни и танцевали.