В Нижних Челнах Нурлатского района отпраздновали День села

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Нижних Челнах Нурлатского района Татарстана отметили День села, пишет местная газета «Дружба».
По сложившейся традиции праздник каждый год проводят определенные семьи. В этом году эстафета перешла к семье Герасимовых. На мероприятие собрались жители деревни, а также гости из Магнитогорска, Набережных Челнов и Димитровграда.
На празднике присутствовали местные активисты, выпускники школы, долгожители, многодетные семьи. Состоялся концерт, на котором все вместе пели песни и танцевали.
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Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.
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