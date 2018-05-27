Недвижимость в Татарстане приобрели более 1,3 тысячи жителей других регионов России

Кадастровая палата по РТ обработала запросы о недвижимости в республике от собственников, проживающих в других регионах.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). С начала года Кадастровая палата по РТ предоставила 1375 ответов на запросы из других регионов России от собственников недвижимости, расположенной в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости можно получить в любом регионе России, независимо от расположения объекта и места регистрации человека. Так, жители других регионов могут запросить сведения о домах, квартирах, земельных участках, находящихся в Татарстане, а татарстанцы – информацию об объектах, расположенных за пределами республики.

«Как правило, сведения из ЕГРН бывают необходимы при совершении сделок с недвижимостью. Самые полные данные можно увидеть в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости», – говорится в сообщении пресс-службы.

В таком документе могут содержаться сведения о границах объектов недвижимости, кадастровые номера смежных земельных участков, информация о кадастровом инженере, подготовившем межевой или технический план, и другие данные.

Выписка об объекте недвижимости в бумажном виде для физлиц обойдется в 750 рублей, для юрлиц – в 2,2 тыс. рублей. В электронном виде для физлиц – в 300 рублей, для юрлиц – в 600 рублей. Сведения из ЕГРН предоставляются в течение трех рабочих дней. Получить выписку можно через Интернет, воспользовавшись электронными сервисами Росреестра, или обратившись в МФЦ.