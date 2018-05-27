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Татар-информ

27 мая 2018, 05:31

Общество

В Татарстане выявлено свыше 17 тысяч бесхозных земельных участков

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В России проводится работа по выявлению неиспользуемой или неэффективно используемой земли.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Татарстане выявлено более 17 тыс. земельных участков, на которые в реестре недвижимости отсутствуют сведения о правообладателях. В перспективе эти земли смогут быть предоставлены муниципалитетами другим лицам, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

Земельные участки, учтенные в кадастре до 1 марта 2008 года, будут сниматься с учета, если отсутствует информация о правах на них. Таковы требования федерального законодательства. Эта работа в направлена на выявление неиспользуемой или неэффективно используемой земли и ее вовлечение в хозяйственный оборот.

«Если в Едином государственном реестре недвижимости есть сведения об участке, но нет сведений о правообладателе и на нем нет построек, то в органы власти направляется запрос о наличии правоустанавливающих документов и оснований для разграничения прав собственности. Если в течение трех месяцев приходит сообщение о том, что оснований для разграничения прав нет и отсутствуют правоустанавливающие документы, такой земельный участок снимается с учета», – поясняется в сообщении пресс-службы.

Если же на участке имеется недвижимость, то уведомление о необходимости внесения сведений о правах направляется владельцу объекта. Если через полгода в орган регистрации прав не поступает соответствующее заявление, участок снимается с учета.

В случае если земельный участок образовался из другого участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН, уведомление направляется владельцу исходного участка. «Если в течение шести месяцев на земельный участок, который образовался из другого, не поступает заявление о регистрации прав, он снимается с учета», – уточнили в Кадастровой палате по РТ.

Заместитель директора ведомства Лейсан Рахматуллина отметила, что возможность поставить землю на учет после его снятия есть. Но это потребует затрат на оформление и межевание, а также, возможно, обращения в суд.

Оформить землю по правилам можно в МФЦ, обратившись с заявлением о регистрации прав и документом, подтверждающим право на участок. Если такого документа нет, то нужно обращаться в органы госвласти или местного самоуправления.

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