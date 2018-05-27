Открыто прямое авиасообщение между Нижнекамском и турецким Мармарисом

Ранее улететь в Мармарис из Нижнекамска можно было только через Казань.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В субботу, 26 мая, первые 189 туристов из Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска и Удмуртии отправились на турецкий курорт Мармарис из аэропорта «Бегишево», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Ранее улететь в этот турецкий город можно было только через Казань. Договор о прямых перелетах между аэропортами «Даламан» и «Бегишево» был заключен осенью 2017 года. Тогда же Нижнекамск и Мармарис стали городами-побратимами.

На торжественной церемонии открытия первого авиарейса присутствовали представители руководства Нижнекамска и Мармариса. Поприветствовать первых туристов из Закамья прилетел генеральный директор аэропорта «Даламан» Хамди Гювенч.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин отметил, что событие является знаковым для всех и оно объединит города и людей.

Ранее мэр Мармариса Али Аджар заявил, что этим летом курорт посетят 30 тыс. туристов из Татарстана.