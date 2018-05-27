В Пестрецах пройдет III яичный фестиваль «Скорлупино»

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). 21 июля в сосновом бору села Пестрецы пройдет III яичный фестиваль «Скорлупино». Гостей тематического праздника ждут мастер-классы по приготовлению и подаче экзотических блюд из яиц и мяса птицы от бренд-шефов казанских ресторанов, чемпионат по метанию яиц и сковородошные забеги, сообщает пресс-служба фестиваля.
Праздник откроется ярким костюмированным парадом – карнавалом «Шоу белой Курицы» и красочной театрализованной постановкой с участием лучших артистов республики.
Вход на фестиваль осуществляется по билетам, бесплатный билет можно оформить по ссылке.
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