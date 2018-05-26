Новоселы о квартире по соципотеке в Нижнекамске: «Как в сказке, такого нигде нет»

Первые жильцы заселились в 160-квартирный дом № 31 по улице 30 лет Победы.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Нижнекамске по программе соципотеки начали заселять 160-квартирный дом № 31 по улице 30 лет Победы, который расположен в 49-м микрорайоне. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

Во время заселения мама одного из новоселов, Элла Русу, рассказала, что пришла порадоваться за сына, который недавно сделал предложение своей девушке и сможет привести молодую жену в новую двухкомнатную квартиру.

Богдан Русу шесть лет работает слесарем-механиком, оставил заявку на ипотеку три года назад. «Очень хорошие условия, выгодные. Все завод внес, оплатил. Теперь сын ежемесячно будет платить по 20 — 25 тысяч в течение шести лет. Впечатления шикарные, мы довольны. Как в сказке, такого, кажется, нигде нет. Говорю родственникам, мне никто не верит», — поделилась мама Богдана.

Квартиры в новостройке строятся в чистовой отделке, каждая квартира оборудована счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла.

Инвестор — Госжилфонд при Президенте РТ, подрядчик — ООО «ЖИК-НК».

В 49-м микрорайоне планируется построить более 20 домов, дом № 31 — четвертый по счету. В высокой степени готовности находятся три новостройки: 80-квартирные дома № 49-2, № 49-17, 160-квартирный дом № 49-18.

По жилищным программам, реализуемым ГЖФ при Президенте РТ, в республике уже введен в эксплуатацию 101 объект на 2 тыс. 646 квартир площадью 144,5 тыс. кв. м.