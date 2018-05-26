Мадридский «Реал» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов

Исход игры решил дважды отличившийся валлиец Гарет Бэйл.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Мадридский «Реал» в третий раз подряд стал обладателем Кубка Лиги чемпионов, обыграв в Киеве «Ливерпуль». Об этом сообщает «Газета.Ru».

В первой половине матча игру покинули получившие травмы полузащитник английского клуба Мохаммед Салах и защитник испанской команды Даниэль Карвахаль.

Счет был открыт лишь во втором тайме. Первый гол на свой счет записал форвард «Реала» Карим Бензема: на 50-й минуте матча голкипер англичан Лорис Кариус попытался ввести мяч в игру, но попал прямо в ногу нападающему, и тот отбил в ворота. Впрочем, уже на 55-й минуте счет сравнял форвард «Ливерпуля» Садио Мане.

Исход игры решил валлийский легионер испанского клубе Гарет Бэйл. Он отличился дважды – на 63-й и на 83-й минуте встречи. За последний гол вновь оказался частично ответственен совершивший ошибку Кариус.

Таким образом, «Реал» одолел «Ливерпуль» со счетом 3:1 и стал победителем Лиги чемпионов.