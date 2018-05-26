В Рязанской области разбился легкомоторный самолет «Бекас»

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(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Ухоловском районе Рязанской области при проведении агрохимических работ разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского следственного управления на транспорте СКР Елену Марковскую.
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