В Рязанской области разбился легкомоторный самолет «Бекас»

Управлявший воздушным судном пилот погиб при его крушении.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Ухоловском районе Рязанской области при проведении агрохимических работ разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского следственного управления на транспорте СКР Елену Марковскую.

Инцидент произошел сегодня, 26 мая, около 20.40 по московскому времени. Управлявший пилотом самолет погиб.

По факту авиакатастрофы следственные органы проводят доследственную проверку.