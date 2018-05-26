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В Набережных Челнах водитель «Форда» протаранил три машины и перевернулся сам

Татар-информ

26 мая 2018, 23:43

Происшествия

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет «Бекас»

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Управлявший воздушным судном пилот погиб при его крушении.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Ухоловском районе Рязанской области при проведении агрохимических работ разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского следственного управления на транспорте СКР Елену Марковскую.

Инцидент произошел сегодня, 26 мая, около 20.40 по московскому времени. Управлявший пилотом самолет погиб.

По факту авиакатастрофы следственные органы проводят доследственную проверку. 

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В Набережных Челнах водитель «Форда» протаранил три машины и перевернулся сам
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В Набережных Челнах водитель «Форда» протаранил три машины и перевернулся сам

Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.

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