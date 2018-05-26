Жители Ирландии поддержали легализацию абортов

Две трети жителей страны выступили против уравнивания в праве на жизнь матери и нерожденного ребенка с момента зачатия.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Жители Ирландии почти двумя третями голосов поддержали легализацию абортов в стране. Об этом со ссылкой на официальные результаты состоявшегося 25 мая референдума пишет Irish Times.

За расширение права женщин на аборт выступили 66,4 процента голосов, за сохранение текущей ситуации – 33,6 процента. Явка составила 64,13 процента.

Участники референдума должны были решить, продолжит ли действовать принятая также в результате референдума Восьмая поправка к Конституции Ирландии. Она уравнивала права на жизнь матери и нерожденного ребенка с момента зачатия.

После принятия поправки в 1983 году аборты в стране оказались практически под запретом. Они делались только в случае наличия серьезной угрозы для жизни женщины. Многим ирландкам для совершения аборта приходилось выезжать за границу (прежде всего в Великобританию).

Парламент Ирландии теперь должен будет принять новый закон об абортах, разрешающий прерывание беременности до 12-й недели без объяснения причин, замечает «Интерфакс».