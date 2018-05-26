Жители Ирландии поддержали легализацию абортов

Рекомендуем
(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Жители Ирландии почти двумя третями голосов поддержали легализацию абортов в стране. Об этом со ссылкой на официальные результаты состоявшегося 25 мая референдума пишет Irish Times.
За расширение права женщин на аборт выступили 66,4 процента голосов, за сохранение текущей ситуации – 33,6 процента. Явка составила 64,13 процента.
Участники референдума должны были решить, продолжит ли действовать принятая также в результате референдума Восьмая поправка к Конституции Ирландии. Она уравнивала права на жизнь матери и нерожденного ребенка с момента зачатия.
После принятия поправки в 1983 году аборты в стране оказались практически под запретом. Они делались только в случае наличия серьезной угрозы для жизни женщины. Многим ирландкам для совершения аборта приходилось выезжать за границу (прежде всего в Великобританию).
Парламент Ирландии теперь должен будет принять новый закон об абортах, разрешающий прерывание беременности до 12-й недели без объяснения причин, замечает «Интерфакс».
Следующая новость
Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.
Президент Татарстана и глава компании Stadler посетили особую экономическую зону «Алабуга».
Счет в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ стал 1 – 1.
В этом году ифтар впервые проводится в залах Казанской академии тенниса.
Огнеборцам удалось справиться с возгоранием за 13 минут.
В этом году специальными гостями праздника стали Надежда Бабкина и Московский государственный театр фольклора «Русская песня».
Праздник на автодроме KazanRing собрал около 700 мотоциклистов.
26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре
26 мая10 кораблей для ПФО и помощь в создании операторов перевозки: Судостроительная корпорация планирует «оживить» пассажирское судоходство за 2 млрд рублей