В Набережных Челнах водитель «Форда» протаранил три машины и перевернулся сам

Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.

(Набережные Челны, 26 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах очевидцы засняли на видео последствия того, как водитель автомобиля Ford протаранил три машины и перевернулся сам. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

ДТП случилось сегодня, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.

По одной из версий, водитель «Форда», в салоне которого сидели женщина и ребенок, не справился с управлением и въехал в припаркованную «Ладу Калину», затем расплющил заднюю часть малолитражки Daewoo Matiz и задел Audi. После этого автомобиль виновника происшествия перевернулся и встал на крышу.

Очевидцы помогли пассажирам выбраться из салона «Форда». Водитель вылез самостоятельно. По информации очевидцев, в ДТП пострадал только он – у мужчины на голове была замечена кровь. Прибывшая на место происшествия скорая помощь оказала первую помощь пострадавшему, а затем отвезла его в БСМП.