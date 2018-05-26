Швейцарская компания Stadler может локализовать производство в ОЭЗ «Алабуга»

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(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Один из крупнейших в мире производителей железнодорожного пассажирского транспорта – компания Stadler может локализовать производство в особой экономической зоне «Алабуга».
Об этом после посещения особой экономической зоны вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым заявил председатель совета директоров компании Петер Шпулер, сообщает пресс-служба ОЭЗ.
Гости посетили заводы иностранных резидентов «Алабуги» – компаний Rockwool и Ford Sollers. Также Шпулера заинтересовала созданная здесь для специалистов инфраструктура, в связи с чем он вместе с Президентом РТ побывал в международной школе Alabuga International School.
В завершение визита гости посетили административно-деловой центр «Алабуги», где была организована краткая презентация возможностей особой экономической зоны и предоставляемых здесь преференций.
Шпулер высоко оценил созданную в ОЭЗ «Алабуга» инфраструктуру и подчеркнул, что Stadler будет рассматривать возможность локализации своего производства на этой площадке. Минниханов же подтвердил готовность руководства Татарстана оказать всю необходимую поддержку инвестору, если он примет решение о создании завода в республике.
Ранее Рустам Минниханов встречался с Петером Шпулером 23 марта в ходе визита в Женеву. Президент Татарстана пригласил руководителя швейцарской компании посетить республику. Разговор о возможности локализации производства шел уже тогда.
Компания Stadle производит высокоскоростные, региональные и пригородные поезда, спальные вагоны, трамваи и вагоны метро. Ее заводы расположены в Швейцарии, Германии, Польше, Венгрии, Чехии, Италии, Австрии, Нидерландах, Испании, Алжире, США и Беларуси.
Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.
Президент Татарстана и глава компании Stadler посетили особую экономическую зону «Алабуга».
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