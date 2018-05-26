УНИКС проиграл в Нижнем Новгороде

Счет в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ стал 1 – 1.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Во втором четвертьфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС проиграл в гостях «Нижнему Новгороду» со счетом 74:77, счет в серии стал 1 – 1.

УНИКС отправился в Нижний Новгород вечером в пятницу в полном боевом составе, включая Джамара Смита, не участвовавшего в первой встрече, и Мориса Ндура, не доигравшего матч из-за аллергии. Впрочем, как обычно, игровой состав был определен в день игры тренерским штабом. В игре сегодня приняли участие и Смит, и Ндур.

В итоге второй матч серии казанцы начали точно в таком же сочетании, как и первый: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Трентон Локетт и Евгений Колесников. И хотя первый результативный бросок остался за гостями (Ласме попал с любимой точки), затем нижегородцы стали атаковать практически без промаха, родные кольца принимали все подряд броски хозяев. 13:4 в середине первой четверти и три фола в пассиве Ласме. Это был неважный старт для УНИКСа. Естественно, тренерский штаб гостей начал ротацию состава: первым из резервистов вошел в игру Смит, за ним подтянулись Ндур, Антон Понкрашов и Владислав Трушкин. Постепенно разрыв в счете стал сокращаться, 17:14, а на первый перерыв команды ушли при счете 19:14.

Вторая четверть показала, что гости сделали выводы из своих ошибок. Сначала Ндур сократил отрыв до минимума, 22:21, а потом Смит из-за дуги уравнял шансы команд, 28:28. Перелом в игре состоялся. Казанцы нанесли «НН» мощный удар, 10 – 0, что позволило гостям уйти на большой перерыв при счете 32:38. Хотя за первую половину матча УНИКС реализовал всего один трехочковый, но он вынудил хозяев чаще ошибаться: потерь у нижегородцев было на шесть больше. Это был главный показатель первой половины игры. Нельзя не отметить и появление на площадке казанца Григория Шуховцова.

Ключевой в итоге стала третья четверть, которую уверенно выиграли хозяева, начав ее рывком 7 – 0, 39:38. Да, некоторое время на площадке наблюдались качели, 44:43, 44:47, но остановить разыгравшегося лидера атак нижегородцев – серба Стевана Еловаца гостям так и не удалось. Именно он в очередной раз вывел «НН» вперед, 49:47, начав мощный рывок хозяев 9 – 0. Пожалуй, это был ключевой момент встречи.

Да, казанцы уверенно стартовали в заключительной десятиминутке, сравняв счет (58:58 после броска Локетта), но это был последний раз, когда табло зафиксировало равное число очков. Хозяева очень уверенно исполняли трехочковые, реализовав 11 попыток против шести у гостей. Еще и Ласме закончил игру за 2 минуты и 29 секунд до конца с пятым фолом. Правда, и у «НН» вскоре сели на скамейку с пятью фолами Вадим Панин и Дмитрий Узинский, но размен получился неравноценным. За шесть секунд до конца Колом дальним броском сократил счет до минимума, 75:74. Но с линии штрафных «НН» сегодня не промахивался, 16 из 16, что и позволило хозяевам победить и сравнять счет в серии, 77:74. «Нижний Новгород» заслужил эту победу.

Счет в серии стал 1 – 1, третий матч пройдет в Нижнем Новгороде 28 мая.

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – УНИКС (Казань) – 77:74 (19:14, 13:24, 26:13, 19:23).

Самые результативные: «НН» – Еловац (29), Одум (15), Губанов (12 + 9 подборов); УНИКС – Колом (20), Эджим (15), Понкрашов (10).