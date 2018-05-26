Абэ надеется заключить мирный договор с РФ при жизни нынешнего поколения

Рекомендуем
(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется заключить мирный договор с Россией при жизни нынешнего поколения. Он заявил об этом на пресс-конференции после переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает RT.
«<...> в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме», – подчеркнул глава японского Правительства.
Российский лидер же заявил о важности терпеливого поиска решения, которое бы отвечало стратегическим интересам обеих стран и было бы принято их народами.
Путин отметил также, что в ходе переговоров стороны удовлетворение реализацией договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, и пообещал способствовать посещению Курил японскими гражданами
Следующая новость
Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.
Президент Татарстана и глава компании Stadler посетили особую экономическую зону «Алабуга».
Счет в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ стал 1 – 1.
В этом году ифтар впервые проводится в залах Казанской академии тенниса.
Огнеборцам удалось справиться с возгоранием за 13 минут.
В этом году специальными гостями праздника стали Надежда Бабкина и Московский государственный театр фольклора «Русская песня».
Праздник на автодроме KazanRing собрал около 700 мотоциклистов.
26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре
26 мая10 кораблей для ПФО и помощь в создании операторов перевозки: Судостроительная корпорация планирует «оживить» пассажирское судоходство за 2 млрд рублей