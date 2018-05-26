Абэ надеется заключить мирный договор с РФ при жизни нынешнего поколения

Путин пообещал способствовать посещению Курильских островов японскими гражданами.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется заключить мирный договор с Россией при жизни нынешнего поколения. Он заявил об этом на пресс-конференции после переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает RT.

«<...> в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме», – подчеркнул глава японского Правительства.

Российский лидер же заявил о важности терпеливого поиска решения, которое бы отвечало стратегическим интересам обеих стран и было бы принято их народами.

Путин отметил также, что в ходе переговоров стороны удовлетворение реализацией договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, и пообещал способствовать посещению Курил японскими гражданами