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Татар-информ

26 мая 2018, 21:12

ПолитикаОбщество

Путин и Абэ пообщались с экипажем Международной космической станции

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На борту МКС сейчас находятся два российских космонавта и один японский.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров в Кремле вышли на связь с экипажем Международной космической станции, передает РИА Новости.

В ходе общения с космонавтами Путин заметил, что они, решая различные задачи в космосе, «создают замечательную, необходимую атмосферу» для решения задач на Земле.

Президент РФ также напомнил, что Россия и Япония уже более десяти лет сотрудничают в космосе, на МКС побывали семь японских исследователей, отмечает «Газета.Ru».

На борту Международной космической станции сейчас находятся шесть космонавтов и астронавтов, в том числе – россияне Антон Шпаклеров и Олег Артемьев, японец Норисигэ Канаи.

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