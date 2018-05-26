Путин и Абэ пообщались с экипажем Международной космической станции

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров в Кремле вышли на связь с экипажем Международной космической станции, передает РИА Новости.
В ходе общения с космонавтами Путин заметил, что они, решая различные задачи в космосе, «создают замечательную, необходимую атмосферу» для решения задач на Земле.
Президент РФ также напомнил, что Россия и Япония уже более десяти лет сотрудничают в космосе, на МКС побывали семь японских исследователей, отмечает «Газета.Ru».
На борту Международной космической станции сейчас находятся шесть космонавтов и астронавтов, в том числе – россияне Антон Шпаклеров и Олег Артемьев, японец Норисигэ Канаи.
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