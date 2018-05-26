Тысячи верующих собрались на VI Республиканский ифтар в Казани

В этом году ифтар впервые проводится в залах Казанской академии тенниса.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). VI Республиканский ифтар проходит сегодня в Казанской академии тенниса. Среди его участников – Президент Татарстана Рустам Минниханов, члены Правительства республики, депутаты, консулы зарубежных стран, представители мэрии столицы РТ, религиозные деятели Татарстана и ряда других российских регионов. До начала коллективного намаза с проповедью перед гостями ифтара выступил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

В этом году было решено провести Республиканский ифтар в два дня. Сегодня в Казанской академии тенниса собрались мужчины, завтра гостями ифтара станут женщины. Всего приглашения на мероприятие получили более 10 тыс. человек.

Республиканский ифтар впервые проводится в помещении. В предыдущие годы коллективный намаз и разговение совершались на открытом воздухе. Однако в этом году организаторы решили подстраховаться от дождей и холодов и провести ифтар в залах теннисной академии, благо их площадь позволяет вместить большое количество верующих.

Для встречи гостей, организации коллективного намаза, подачи блюд и уборки помещений после завершения ифтара организаторы привлекли несколько сотен волонтеров – молодых людей и девушек старше 16 лет.

В этом году организаторами Республиканского ифтара являются Духовное управление мусульман РТ, Ассоциация предпринимателей-мусульман России и АО «Казань Арена».

До 2017 года мероприятие проводилось на территории крупнейшего стадиона республики. В прошлом году в связи с проведением матчей Кубка конфедераций ифтар решено было перенести на площадку Казанской академии тенниса (тогда он прошел на ее территории, но не в ее стенах).