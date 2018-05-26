Ученые узнали о неожиданной пользе жевательной резинки

У жующих жвачку при ходьбе растет расход энергии.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Жевательная резинка может способствовать похудению, если ее жевать во время ходьбы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Васэда в Токио, передает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Journal of Physical Therapy Science.

В эксперименте участвовали 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет, которых разделили на две группы. Представители первой в ходе 15-минутной прогулки жевали по две подушечки жвачки (по 3 килокалории каждая), а вторые приняли содержащий те же ингредиенты порошок.

Оказалось, что у жевавших жвачку частота сердечных сокращений оказалась в два раза выше, чем у контрольной группы. Наиболее сильно жевание сказалось на увеличении дистанции и расходовании энергии у пожилых людей, особенно мужчин.

По мнению ученых, комбинируя жевание жвачки и физические нагрузки, люди могут эффективно контролировать свой вес. В дальнейших исследованиях будет необходимо обратить внимание на точное число жевательных движений, уверены они.