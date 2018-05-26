Чулпан Хаматова сыграет главную роль в фильме про доктора Лизу

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(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Актриса Чулпан Хаматова сыграет главную роль в фильме «Доктор Лиза», посвященном гибели в авиакатастрофе главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, передает РИА Новости.
Режиссером фильма выступит Оксана Карас, известная по работе над картиной «Хороший мальчик». В Министерстве культуры РФ на защите проектов, претендующих на получение государственных субсидий, режиссер рассказала, что ее цель – не просто снять игровое кино, а напомнить, что все равны перед страданиями и каждому может понадобиться помощь.
По сюжету картины, доктор Лиза будет помогать больной девочке. Хаматова уже согласилась принять участие в проекте, пояснила Карас. Помимо внешнего сходства она была лично знакома с Глинкой, добавила кинематографист.
Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Министерства обороны РФ упал в Черное море недалеко от Сочи.
В прошлом году Чулпан Хаматовой было присвоено звание «Почетный гражданин Казани».
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